Агент Бальде прокомментировал слухи, что тот покинет "Спартак"

В "Спартаке" сенегалец Бальде играет с августа прошлого года. Он участвовал в четырёх матчах, однако результативных действий не показал. В сентябре его дисквалифицировали за нарушение процедуры допинг-контроля во времена выступления за "Кальяри". В дисквалификации он просидел до декабря.