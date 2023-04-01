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31 марта, 21:51

Агент Бальде прокомментировал слухи, что тот покинет "Спартак"

Агент Бальде пообещал, что игрок не уйдёт летом из "Спартака"

Форвард футбольного клуба "Спартак" Кейт Бальде летом не уйдёт из команды. Об этом заявил агент игрока Федерико Пасторелло.

"Может ли Бальде летом покинуть "Спартак"? Нет", — заявил изданию СЭ Пасторелло.

Агент Бальде сообщил, что форвард успешно прошёл адаптацию в "Спартаке"

Агент Бальде сообщил, что форвард успешно прошёл адаптацию в "Спартаке"

В "Спартаке" сенегалец Бальде играет с августа прошлого года. Он участвовал в четырёх матчах, однако результативных действий не показал. В сентябре его дисквалифицировали за нарушение процедуры допинг-контроля во времена выступления за "Кальяри". В дисквалификации он просидел до декабря.

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VK / ФК "Спартак"

Анатолий Симоненко
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