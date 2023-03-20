В Нидерландах потребовали 3,5 года тюрьмы для игрока "Урала" Влута за смертельную аварию

Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить игрока екатеринбургского ФК "Урал" Рая Влута к трём с половиной годам тюрьмы за смертельную аварию. Кроме того, его хотят лишить водительских прав на четыре года. По данным AD, в ноябре 2021 года пьяный футболист по пути из Амстердама в Роттердам стал участником ДТП, в котором погиб четырёхлетний мальчик. Влут ехал со скоростью около 203 километров в час и даже не пытался затормозить, чтобы предотвратить столкновение с автомобилем, в котором находился ребёнок.

При этом голландец признался, что перед трагедией был на вечеринке. Правоохранители отметили, что уровень алкоголя в крови 27-летнего Влута превышал разрешённый порог в два раза, а футболист не сразу признался, кто на самом деле был за рулём.