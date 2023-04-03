Форвард "Урала" получил реальный срок за смертельное ДТП с ребёнком
Форвард "Урала" Рай Влут приговорён к 2,5 года тюрьмы за смертельное ДТП с ребёнком
Рай Влут. Фото © Getty Images / ANP Sport
Нападающий екатеринбургского "Урала" Рай Влут приговорён судом в Нидерландах к двум с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает местная газета De Telegraaf.
Суд проходил в городе Харлем. В ходе разбирательства установили, что футболист в состоянии сильного алкогольного опьянения спровоцировал смертельное ДТП, в результате которого погиб четырёхлетний ребёнок. Помимо заключения под стражу Влут лишён права управлять автомобилем на четыре года.
Напомним, авария произошла в ноябре 2021 года, когда футболист ещё не играл за "Урал". По пути из Амстердама в Роттердам Влут попал в ДТП, в котором погиб четырёхлетний мальчик. Голландец признался, что перед трагедией был на вечеринке. В Нидерландах для игрока "Урала" потребовали 3,5 года тюрьмы.