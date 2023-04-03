Форвард "Урала" получил реальный срок за смертельное ДТП с ребёнком

Суд проходил в городе Харлем. В ходе разбирательства установили, что футболист в состоянии сильного алкогольного опьянения спровоцировал смертельное ДТП, в результате которого погиб четырёхлетний ребёнок. Помимо заключения под стражу Влут лишён права управлять автомобилем на четыре года.

Напомним, авария произошла в ноябре 2021 года, когда футболист ещё не играл за "Урал". По пути из Амстердама в Роттердам Влут попал в ДТП, в котором погиб четырёхлетний мальчик. Голландец признался, что перед трагедией был на вечеринке. В Нидерландах для игрока "Урала" потребовали 3,5 года тюрьмы.