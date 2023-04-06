ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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6 апреля, 16:23

На матче "Спартака" и "Динамо" ожидается рекордное число болельщиков

До 10 тысяч болельщиков ожидается на матче между "Спартаком" и "Динамо" 8 апреля

<p>Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

До десяти тысяч болельщиков могут прийти на матч между "Спартаком" и "Динамо". Речь идёт о встрече, которая состоится 8 апреля в 19:30 в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Издание "Спорт-Экспресс" отмечает, что в этот день будет установлен рекорд посещаемости "Открытие банк арены" после введения на ней карты болельщика. По данным СМИ, увеличение количества зрителей объясняется в том числе мероприятиями структур "Спартака", в частности коммерческого департамента. Так, после детского матч-дэй на встрече с "Ахматом" некоторые владельцы сезонных абонементов, которые изначально игнорировали вторую часть сезона 2022/2023, захотели их разморозить.

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Ранее Лайф писал, что "Урал" обыграл "Спартак" и вышел в финал "Пути РПЛ" Кубка России. При этом игрокам екатеринбургского клуба не будут повышать премиальные за победу.

Никита Осипов
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