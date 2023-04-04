Полуфинал Кубка России завершился победой "Урала" со счётом 2:1

В ответном матче полуфинала плей‑офф "Пути РПЛ" Кубка России московский "Спартак" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счётом 1:2.

Игра состоялась в Екатеринбурге. На 32-й минуте счёт открыл полузащитник "Урала" Ибраима Сиссе. Нападающий красно-белых Кейта Бальде в начале второго тайма забил в ворота соперника ответный мяч. Решающий гол забил полузащитник "Урала" Фаниль Сунгатулин.

Первая встреча в Москве завершилась вничью — 1:1. Так, "Урал" стал финалистом "Пути РПЛ" Кубка РФ и далее встретится с победителем матча московского ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" (первая игра — 2:2).