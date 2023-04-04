ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 16:50

Полуфинал Кубка России завершился победой "Урала" со счётом 2:1

"Урал" обыграл "Спартак" и вышел в финал "Пути РПЛ" Кубка России

В ответном матче полуфинала плей‑офф "Пути РПЛ" Кубка России московский "Спартак" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счётом 1:2.

Игра состоялась в Екатеринбурге. На 32-й минуте счёт открыл полузащитник "Урала" Ибраима Сиссе. Нападающий красно-белых Кейта Бальде в начале второго тайма забил в ворота соперника ответный мяч. Решающий гол забил полузащитник "Урала" Фаниль Сунгатулин.

Первая встреча в Москве завершилась вничью — 1:1. Так, "Урал" стал финалистом "Пути РПЛ" Кубка РФ и далее встретится с победителем матча московского ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" (первая игра — 2:2).

Появилось видео жаркой вечеринки с пьяными футболистами "Спартака" после ничьей с "Ахматом"

Появилось видео жаркой вечеринки с пьяными футболистами "Спартака" после ничьей с "Ахматом"

Ранее знаменитый российский тренер Олег Романцев высказался о последних матчах сборной России.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Ирина Фальке
  • Новости
  • ФК Спартак
  • ФК Урал
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров