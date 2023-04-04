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4 апреля, 16:03

Появилось видео жаркой вечеринки с пьяными футболистами "Спартака" после ничьей с "Ахматом"

Футболисты "Спартака" Промес и Николсон напились на вечеринке в Москве

Футболисты "Спартака" Квинси Промес и Шамар Николсон поучаствовали в пьяной вечеринке в Москве сразу после сыгранного вничью матча с ФК "Ахмат" в Российской премьер-лиге (РПЛ). Видео публикует журналист Иван Карпов.

Футболисты "Спартака" Квинси Промес и Шамар Николсон напились в клубе в Москве. Видео © t.me / "Инсайды от Карпа"

"Шамар с Промесом, как утверждает свидетель, хорошенько поддали и тусили до трёх ночи. Немудрено: оба пропустят матч с "Уралом". Один по травме, другой — из-за дисквы. Почему нет? Хотя у болельщиков могут возникнуть вопросы. Как минимум к ямайцу, который в матче с горцами разочаровал", — написал он под роликом.

Вечеринка прошла в ночь на 3 апреля. На ней также были защитник московского клуба Томаш Тавариш и игрок "Сочи" Кристиан Нобоа, но они отказались от алкоголя и очень быстро уехали. Карпов предложил футбольным фанатам самим оценить поведение игроков, особенно после неудачно проведённого матча.

В "Спартаке" рассказали о состоянии Промеса после матча с "Ахматом"

В "Спартаке" рассказали о состоянии Промеса после матча с "Ахматом"

Напомним, футболисты московского клуба "Спартак" и грозненского "Ахмата" сыграли со счётом 0:0 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась 1 апреля вечером на "Открытие-арене" в Москве. Сегодня "Спартак" встречается на поле с "Уралом".

Обложка ©

t.me / "Инсайды от Карпа"

Татьяна Миссуми
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