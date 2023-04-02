В "Спартаке" рассказали о состоянии Промеса после матча с "Ахматом"
Глава пресс-службы "Спартака" Зеленов: У Промеса нет новой травмы
Руководитель пресс-службы московского ФК "Спартак" Дмитрий Зеленов прокомментировал состояние нападающего Квинси Промеса, которого заменили в матче с "Ахматом" 21-го тура Российской премьер-лиги. По его словам, новой травмы у 31-летнего нидерландского футболиста нет.
"У Квинси Промеса нет новой травмы. Он почувствовал дискомфорт в мышце во время игры, поэтому был заменён. Решение о его участии в ближайших матчах тренерский штаб примет в начале недели", — отметил Зеленов в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
По данным СМИ, игрок пропустит как минимум две-три недели из-за травмы икроножной мышцы.
Лайф напоминает, что Промеса оставили в запасе на матче против "Ахмата" из-за дискомфорта. Встреча проходила 1 апреля на стадионе "Открытие-арена".
ТАСС / Валерий Шарифулин