В "Спартаке" рассказали о состоянии Промеса после матча с "Ахматом"

Руководитель пресс-службы московского ФК "Спартак" Дмитрий Зеленов прокомментировал состояние нападающего Квинси Промеса, которого заменили в матче с "Ахматом" 21-го тура Российской премьер-лиги. По его словам, новой травмы у 31-летнего нидерландского футболиста нет.

"У Квинси Промеса нет новой травмы. Он почувствовал дискомфорт в мышце во время игры, поэтому был заменён. Решение о его участии в ближайших матчах тренерский штаб примет в начале недели", — отметил Зеленов в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".