Вратарь "Ахмата" попросил прощения у болельщиков "Спартака"

Болельщики "Спартака" были агрессивны, но это понятно: нервничали. Такое мнение высказал вратарь грозненского "Ахмата" Гиорги Шелия, в адрес которого, как он сам считает, и был направлен гнев на матче 21-го тура чемпионата РФ по футболу. Встреча состоялась в Москве 1 апреля и закончилась со счётом 0:0.

"Можно ли сказать, что сегодня был матч жизни? Это одна из таких игр. Я считаю, что со "Спартаком" и раньше играл хорошо. Наверное, сегодняшняя игра входит в топ-20 лучших матчей в карьере", — приводит РИА "Новости" слова вратаря.

Шелия считает, что он справился с задачей и спас игру, чем навлёк на себя гнев фанатов "Спартака", но всё это понимает. Он сам же и объяснил их поведение тем, что нервировал их, однако указывает на то, что не удивлён, привык к таким проявлениям эмоций. Футболист сказал, что хоть они и кричали неприятные вещи, но он просит их простить его. За попытку тянуть время он в конце встречи получил жёлтую карточку.

"Ничего страшного. У "Спартака" было много моментов, практически 90 минут я оборонялся. Что ожидал, то и получил", — заключил Шелия.