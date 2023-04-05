Агент не узнал Бальде в курящем футболисте на видео с жаркой вечеринки легионеров "Спартака"
Агент Бальде опроверг сообщения о том, что игрок "Спартака" курил на вечеринке
Кейта Бальде. Обложка © ТАСС / Сорокин Донат
Агент нападающего "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло опроверг информацию о том, что форвард курил на вечеринке в Москве. В разговоре со "Спорт-Экспрессом" он заявил, что его клиента, должно быть, с кем-то перепутали.
Кейта Бальде (в очках и бандане справа). Скриншот видео © t.me / "Инсайды от Карпа"
"Ну что они такое говорят?! Это мог быть Балотелли, Мане или любой другой цветной парень", — сказал Пасторелло.
Футболисты "Спартака" в клубе в Москве. Видео © t.me / "Инсайды от Карпа"
Ранее журналист Иван Карпов опубликовал видео с вечеринки, которая прошла в ночь со 2 на 3 апреля между играми красно-белых против "Ахмата" (0:0) и "Урала" (1:2). Утверждалось, что там присутствовал сенегальский нападающий "Спартака" Бальде. По словам журналиста, футболист что-то курил. Лайф публиковал видео с жаркой тусовки, на которой также были замечены пьяные спартаковцы Квинси Промес и Шамар Николсон.