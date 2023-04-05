Агент не узнал Бальде в курящем футболисте на видео с жаркой вечеринки легионеров "Спартака"

Агент нападающего "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло опроверг информацию о том, что форвард курил на вечеринке в Москве. В разговоре со "Спорт-Экспрессом" он заявил, что его клиента, должно быть, с кем-то перепутали.