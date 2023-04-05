Игрокам "Урала" не будут повышать премиальные за победу над "Спартаком"
Игроки екатеринбургского "Урала" не получат повышенные премиальные за победу над "Спартаком" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Об этом заявил президент команды Григорий Иванов.
"Выиграли — молодцы! У "Спартака" много кто не играл. Соболева, Джикии не было. Игра была хорошая, спасибо болельщикам", — сказал Иванов в беседе со "Спорт-Экспрессом".
При этом президент футбольного клуба отрицательно ответил на вопрос об увеличении премиальных игрокам.
Напомним, ответный полуфинальный матч в Екатеринбурге завершился победой "Урала" над "Спартаком" со счётом 2:1. Первая встреча в Москве завершилась вничью — 1:1. Теперь подопечные Виктора Гончаренко сыграют с победителем пары ЦСКА — "Крылья Советов".