Игрокам "Урала" не будут повышать премиальные за победу над "Спартаком"

Игроки екатеринбургского "Урала" не получат повышенные премиальные за победу над "Спартаком" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Об этом заявил президент команды Григорий Иванов.

"Выиграли — молодцы! У "Спартака" много кто не играл. Соболева, Джикии не было. Игра была хорошая, спасибо болельщикам", — сказал Иванов в беседе со "Спорт-Экспрессом".

При этом президент футбольного клуба отрицательно ответил на вопрос об увеличении премиальных игрокам.