Клуб ФНЛ выбил московское "Динамо" из Кубка России
"Динамо" проиграло "Акрону" и вылетело из Кубка России
Момент матча "Динамо" и "Акрона". Обложка © t.me / ФК "Акрон" Тольятти
Московское "Динамо" уступило тольяттинскому "Акрону" в полуфинале Пути регионов Кубка России. Основное время матча в Москве закончилось без голов, а в серии пенальти точнее оказались гости — 4:1.
В предыдущем раунде "Динамо" в серии пенальти выбило "Зенит", а "Акрон" в серии послематчевых ударов переиграл московский "Локомотив".
Завтра, 5 апреля, ЦСКА сыграет с "Крыльями Советов" в ответной игре Пути РПЛ, а 6 апреля "Краснодар" встретится с "Ростовом" в Пути регионов.
Ранее Лайф рассказывал, что Сергей Юран возглавил "Пари Нижний Новгород". На этом посту он сменил 35-летнего Артёма Горлова, который руководил клубом с декабря 2022 года.