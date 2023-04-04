Клуб ФНЛ выбил московское "Динамо" из Кубка России

Московское "Динамо" уступило тольяттинскому "Акрону" в полуфинале Пути регионов Кубка России. Основное время матча в Москве закончилось без голов, а в серии пенальти точнее оказались гости — 4:1.

В предыдущем раунде "Динамо" в серии пенальти выбило "Зенит", а "Акрон" в серии послематчевых ударов переиграл московский "Локомотив".

Завтра, 5 апреля, ЦСКА сыграет с "Крыльями Советов" в ответной игре Пути РПЛ, а 6 апреля "Краснодар" встретится с "Ростовом" в Пути регионов.