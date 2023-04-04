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4 апреля, 19:32

Клуб ФНЛ выбил московское "Динамо" из Кубка России

"Динамо" проиграло "Акрону" и вылетело из Кубка России

<p>Момент матча "Динамо" и "Акрона". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fcakron/3044" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Акрон" Тольятти</a></p>

Момент матча "Динамо" и "Акрона". Обложка © t.me / ФК "Акрон" Тольятти

Московское "Динамо" уступило тольяттинскому "Акрону" в полуфинале Пути регионов Кубка России. Основное время матча в Москве закончилось без голов, а в серии пенальти точнее оказались гости — 4:1.

В предыдущем раунде "Динамо" в серии пенальти выбило "Зенит", а "Акрон" в серии послематчевых ударов переиграл московский "Локомотив".

Полуфинал Кубка России завершился победой "Урала" со счётом 2:1

Полуфинал Кубка России завершился победой "Урала" со счётом 2:1

Завтра, 5 апреля, ЦСКА сыграет с "Крыльями Советов" в ответной игре Пути РПЛ, а 6 апреля "Краснодар" встретится с "Ростовом" в Пути регионов.

Ранее Лайф рассказывал, что Сергей Юран возглавил "Пари Нижний Новгород". На этом посту он сменил 35-летнего Артёма Горлова, который руководил клубом с декабря 2022 года.

Артур Лапсаков
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