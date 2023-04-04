"Пари НН" назначил Юрана новым главным тренером

Сергей Юран сменил Артёма Горлова на посту главного тренера ФК "Пари Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"ФК "Пари Нижний Новгород" и Артём Горлов расторгли контракт по соглашению сторон. ФК "Пари НН" благодарит Артёма Сергеевича за работу и желает успехов на тренерском пути", — говорится в сообщении.

О назначении Юрана сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Он отметил, что Юран — опытный тренер и великий игрок, который поработал с Валерием Лобановским, Олегом Романцевым и такими известными зарубежными тренерами, как Свен-Ёран Эрикссон, Бобби Робсон, Артур Жорже.