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4 апреля, 07:10

"Пари НН" назначил Юрана новым главным тренером

Сергей Юран сменил Артёма Горлова на посту главного тренера футбольного клуба "Пари Нижний Новгород"

<p>Сергей Юран и Глеб Никитин. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/glebnikitin_nn/2137" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Глеб Никитин</a></p>

Сергей Юран и Глеб Никитин. Обложка © Telegram / Глеб Никитин

Сергей Юран сменил Артёма Горлова на посту главного тренера ФК "Пари Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"ФК "Пари Нижний Новгород" и Артём Горлов расторгли контракт по соглашению сторон. ФК "Пари НН" благодарит Артёма Сергеевича за работу и желает успехов на тренерском пути", — говорится в сообщении.

О назначении Юрана сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Он отметил, что Юран — опытный тренер и великий игрок, который поработал с Валерием Лобановским, Олегом Романцевым и такими известными зарубежными тренерами, как Свен-Ёран Эрикссон, Бобби Робсон, Артур Жорже.

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"Сергей Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня. "Пари НН" должен показывать футбол, достойный нашего города. Желаем Сергею и нам всем удачи!" — написал Никитин в своём телеграм-канале.

35-летний Горлов возглавил "Пари НН" в декабре прошлого года, сменив на этом посту Михаила Галактионова, ушедшего в "Локомотив". Последнее место работы Юрана — ФК "Химки", которые, к слову, вчера тоже объявили о расторжении контракта с главным тренером Спартаком Гогниевым. В турнирной таблице нижегородцы занимают 13-е место с 19 очками, находясь в зоне переходных матчей. На 12-й позиции "Крылья Советов", имеющие на два очка больше, на 14-м — "Факел", у которого на два очка меньше. В своём последнем матче "Пари НН" дома разгромно проиграл "Локомотиву" со счётом 0:4.

Никита Никонов
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