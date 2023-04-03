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3 апреля, 15:09

Спартак Гогниев покинул пост главного тренера "Химок"

ФК "Химки" сообщил о расторжении контракта с главным тренером Гогниевым по обоюдному согласию

<p>Спартак Гогниев. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова</p>

Спартак Гогниев. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Главный тренер ФК "Химки" Спартак Гогниев покидает свой пост. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

"Футбольный клуб "Химки" и Спартак Гогниев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон", — говорится в сообщении.

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Специалист поблагодарил руководство клуба за доверие и возможность тренировать команду Премьер-лиги, а также пожелал "Химкам" удачи, процветания и решения поставленных задач. Исполняющим обязанности главного тренера назначен 65-летний Ринат Билялетдинов, занимавший пост старшего тренера.

Накануне "Химки" с разгромным счётом проиграли дома "Краснодару" — 0:6. C 27-й минуты матча хозяева играли в меньшинстве после удаления защитника Виталия Лысцова. В турнирной таблице подмосковный клуб занимает предпоследнее, 15-е место с 13 очками. Меньше лишь у "Торпедо" — 10. В зоне стыковых матчей находятся "Факел" (17 очков) и "Пари Нижний Новгород" (19). При Гогниеве "Химки" в 19 матчах одержали одну победу, трижды сыграли вничью и 15 раз проиграли. Специалист возглавил клуб в сентябре прошлого года, сменив на посту главного тренера Николая Писарева, который, в свою очередь, пришёл на смену Сергею Юрану. Таким образом, это уже третий уход главного тренера химчан в течение одного сезона.

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Стоит отметить, что 23 марта генеральный директор ФК "Химки" Николай Оленев заявлял, что возможность отставки Гогниева не рассматривается.

Никита Никонов
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