Спартак Гогниев покинул пост главного тренера "Химок"
ФК "Химки" сообщил о расторжении контракта с главным тренером Гогниевым по обоюдному согласию
Спартак Гогниев. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова
Главный тренер ФК "Химки" Спартак Гогниев покидает свой пост. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
"Футбольный клуб "Химки" и Спартак Гогниев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон", — говорится в сообщении.
Специалист поблагодарил руководство клуба за доверие и возможность тренировать команду Премьер-лиги, а также пожелал "Химкам" удачи, процветания и решения поставленных задач. Исполняющим обязанности главного тренера назначен 65-летний Ринат Билялетдинов, занимавший пост старшего тренера.
Накануне "Химки" с разгромным счётом проиграли дома "Краснодару" — 0:6. C 27-й минуты матча хозяева играли в меньшинстве после удаления защитника Виталия Лысцова. В турнирной таблице подмосковный клуб занимает предпоследнее, 15-е место с 13 очками. Меньше лишь у "Торпедо" — 10. В зоне стыковых матчей находятся "Факел" (17 очков) и "Пари Нижний Новгород" (19). При Гогниеве "Химки" в 19 матчах одержали одну победу, трижды сыграли вничью и 15 раз проиграли. Специалист возглавил клуб в сентябре прошлого года, сменив на посту главного тренера Николая Писарева, который, в свою очередь, пришёл на смену Сергею Юрану. Таким образом, это уже третий уход главного тренера химчан в течение одного сезона.
Стоит отметить, что 23 марта генеральный директор ФК "Химки" Николай Оленев заявлял, что возможность отставки Гогниева не рассматривается.