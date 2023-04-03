Спартак Гогниев покинул пост главного тренера "Химок"

Накануне "Химки" с разгромным счётом проиграли дома "Краснодару" — 0:6. C 27-й минуты матча хозяева играли в меньшинстве после удаления защитника Виталия Лысцова. В турнирной таблице подмосковный клуб занимает предпоследнее, 15-е место с 13 очками. Меньше лишь у "Торпедо" — 10. В зоне стыковых матчей находятся "Факел" (17 очков) и "Пари Нижний Новгород" (19). При Гогниеве "Химки" в 19 матчах одержали одну победу, трижды сыграли вничью и 15 раз проиграли. Специалист возглавил клуб в сентябре прошлого года, сменив на посту главного тренера Николая Писарева, который, в свою очередь, пришёл на смену Сергею Юрану. Таким образом, это уже третий уход главного тренера химчан в течение одного сезона.