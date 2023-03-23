В "Химках" не рассматривают возможность отставки Гогниева
Генеральный директор ФК "Химки" Оленев: Возможность отставки Гогниева не рассматривают
Главный тренер ФК "Химки" Спартак Гогниев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Генеральный директор подмосковного футбольного клуба "Химки" Николай Оленев рассказал, что ФК не рассматривает отставку главного тренера команды Спартака Гогниева.
"Мы не рассматриваем вопрос отставки Гогниева. Команда готовится к следующему туру. Никаких проблем нет. Если что-то будет меняться, мы об этом уведомим", — сказал он изданию "Спорт-Экспресс".
Ранее стало известно, что 26-летний полузащитник "Химок" Аяз Гулиев едва не подрался с тренером команды Гогниевым. Во время сборов в турецком Белеке игрок вспылил из-за многочисленных претензий к нему со стороны наставника. Футболист даже подошёл к Гогниеву и предложил "выйти раз на раз", но серьёзного конфликта удалось избежать.