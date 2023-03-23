В "Химках" не рассматривают возможность отставки Гогниева

"Мы не рассматриваем вопрос отставки Гогниева. Команда готовится к следующему туру. Никаких проблем нет. Если что-то будет меняться, мы об этом уведомим", — сказал он изданию "Спорт-Экспресс" .

Стало известно, где будут тренироваться "Химки" во время паузы на игры сборных

Ранее стало известно, что 26-летний полузащитник "Химок" Аяз Гулиев едва не подрался с тренером команды Гогниевым. Во время сборов в турецком Белеке игрок вспылил из-за многочисленных претензий к нему со стороны наставника. Футболист даже подошёл к Гогниеву и предложил "выйти раз на раз", но серьёзного конфликта удалось избежать.