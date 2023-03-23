Стало известно, где будут тренироваться "Химки" во время паузы на игры сборных

Подмосковный футбольный клуб "Химки" отправился на тренировочный сбор в Турцию во время паузы на матчи сборных. Об этом рассказал гендиректор команды Николай Оленев.

"Проведём неделю в Турции. В конце марта команда вернётся в Россию", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".