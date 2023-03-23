Стало известно, где будут тренироваться "Химки" во время паузы на игры сборных
"Химки" отправились на тренировочный сбор в Турцию во время паузы на матчи сборных
Подмосковный футбольный клуб "Химки" отправился на тренировочный сбор в Турцию во время паузы на матчи сборных. Об этом рассказал гендиректор команды Николай Оленев.
"Проведём неделю в Турции. В конце марта команда вернётся в Россию", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".
В последнем матче перед паузой "Химки" дома уступили "Ростову" со счётом 0:1. После 20 туров РПЛ подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.
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