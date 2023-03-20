"Чувствую себя в безопасности": Уругваец из "Химок" призвал не верить слухам о плохой России

Уругвайский защитник "Химок" Кристиан Тассано, перешедший в подмосковный клуб в феврале, признался, что до переезда в Москву видел много плохой информации о России, но в итоге всё это оказалось ложью.

"Чувствую себя в безопасности, всё оказалось не так, как об этом говорили. Перед приездом сюда видел много новостей, где плохо отзывались о России, было много информации про Украину и СВО. Я связался с Николасом Маричалем из "Динамо", он меня заверил, что здесь всё спокойно", — приводит РИА "Новости" слова 26-летнего уругвайца.

Тассано признался, что с первого дня в Москве он чувствует себя замечательно. Правда, пока иностранец всё ещё испытывает трудности при общении, поскольку русский язык даётся ему весьма непросто. Однако это не мешает футболисту повсюду использовать онлайн-переводчик, который значительно облегчает ему жизнь вдали от родной страны.