"Ростов" в гостях обыграл "Химки" и вышел на второе место в РПЛ
Футбольный клуб "Ростов" обыграл подмосковные "Химки" в матче 20-го тура РПЛ со счётом 1:0 и вышел на чистое второе место в турнирной таблице чемпионата страны.
Единственный гол забил защитник ростовчан Максим Осипенко, который реализовал пенальти. Отметим, что с середины первого тайма "Химки" играли вдесятером — красную карточку получил Жаниу Бикел.
Подняться на второе место команда Валерия Карпина сумела после того, как "Спартак" сенсационно проиграл на выезде "Оренбургу" со счётом 2:0. Забитыми голами в составе уральцев отметились Юрий Ковалёв и Дмитрий Воробьёв.
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ФК "Химки"