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19 марта, 13:31

"Ростов" в гостях обыграл "Химки" и вышел на второе место в РПЛ

Футбольный клуб "Ростов" обыграл подмосковные "Химки" в матче 20-го тура РПЛ со счётом 1:0 и вышел на чистое второе место в турнирной таблице чемпионата страны.

Единственный гол забил защитник ростовчан Максим Осипенко, который реализовал пенальти. Отметим, что с середины первого тайма "Химки" играли вдесятером — красную карточку получил Жаниу Бикел.

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Подняться на второе место команда Валерия Карпина сумела после того, как "Спартак" сенсационно проиграл на выезде "Оренбургу" со счётом 2:0. Забитыми голами в составе уральцев отметились Юрий Ковалёв и Дмитрий Воробьёв.

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ФК "Химки"

Артур Белкин
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