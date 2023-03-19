"Ростов" в гостях обыграл "Химки" и вышел на второе место в РПЛ

Футбольный клуб "Ростов" обыграл подмосковные "Химки" в матче 20-го тура РПЛ со счётом 1:0 и вышел на чистое второе место в турнирной таблице чемпионата страны.

Единственный гол забил защитник ростовчан Максим Осипенко, который реализовал пенальти. Отметим, что с середины первого тайма "Химки" играли вдесятером — красную карточку получил Жаниу Бикел.