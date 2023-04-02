"Краснодар" в гостях разгромил "Химки" со счётом 6:0
Футбольный клуб "Краснодар" в гостях разгромил подмосковные "Химки" в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла на "Арене-Химки", завершилась со счётом 6:0 в пользу "быков".
В составе победителей отличились Жоау Батчи (23-я минута), Джон Кордоба (47-я, 56-я), Кади Боржес (63-я), Алексей Ионов (78-я), Никита Кривцов (86-я). "Краснодар" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. А "Химки", имея в активе 13 баллов, находятся на предпоследнем, 15-м месте.
Ранее Лайф писал, что "Локомотив" обыграл "Пари Нижний Новгород" со счётом 4:0 в игре 21‑го тура РПЛ. Нападающий Артём Дзюба забил два гола в ворота противника.
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