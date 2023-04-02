"Краснодар" в гостях разгромил "Химки" со счётом 6:0

Футбольный клуб "Краснодар" в гостях разгромил подмосковные "Химки" в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла на "Арене-Химки", завершилась со счётом 6:0 в пользу "быков".