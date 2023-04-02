"Челси" остался без главного тренера

Главный тренер футбольного клуба Грэм Поттер покинул этот пост. Об этом сообщила пресс-служба команды. Исполнять его обязанности пока будет испанец Бруно Сальтор.

"Футбольный клуб "Челси" объявляет о том, что Грэм Поттер покинул пост главного тренера команды. Он согласился сотрудничать с клубом, чтобы облегчить плавный переход. "Челси" хотел бы поблагодарить Грэма за все его усилия, а также пожелать удачи в будущем", — заявили в клубе.

Поттеру 47 лет, он тренировал "Челси" с сентября прошлого года, придя на смену Томасу Тухелю. Договор с наставником был рассчитан на пять лет. Под руководством Поттера команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, а в Кубке английской лиги и Кубке Англии не смогла пройти дальше третьего раунда.