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2 апреля, 19:28

"Челси" остался без главного тренера

Футбольный клуб "Челси" объявил об уходе главного тренера Грэма Поттера

Главный тренер футбольного клуба Грэм Поттер покинул этот пост. Об этом сообщила пресс-служба команды. Исполнять его обязанности пока будет испанец Бруно Сальтор.

"Футбольный клуб "Челси" объявляет о том, что Грэм Поттер покинул пост главного тренера команды. Он согласился сотрудничать с клубом, чтобы облегчить плавный переход. "Челси" хотел бы поблагодарить Грэма за все его усилия, а также пожелать удачи в будущем", — заявили в клубе.

Поттеру 47 лет, он тренировал "Челси" с сентября прошлого года, придя на смену Томасу Тухелю. Договор с наставником был рассчитан на пять лет. Под руководством Поттера команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, а в Кубке английской лиги и Кубке Англии не смогла пройти дальше третьего раунда.

"Бавария" неожиданно уволила главного тренера ради экс-наставника "Челси"

"Бавария" неожиданно уволила главного тренера ради экс-наставника "Челси"

Напомним, ранее Томас Тухель, который до Поттера возглавлял "Челси", стал главным тренером немецкого футбольного клуба "Бавария".

Обложка ©

ТАСС / EPA / Vince Mignott

Андрей Григорьев
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