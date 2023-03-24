"Бавария" неожиданно уволила главного тренера ради экс-наставника "Челси"

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсман уволен с поста наставника немецкого футбольного клуба. Об этом сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

Главным кандидатом на должность тренера мюнхенского клуба является бывший наставник лондонского "Челси" Томас Тухель. Эту информацию также подтверждает главная немецкая газета Bild.

"Бавария" продолжает борьбу за чемпионство в Бундеслиге, а также за победу в Кубке Германии и Лиге чемпионов. В чемпионате Германии мюнхенцы занимают второе место, имея в активе 52 очка. Они уступают лидирующей дортмундской "Боруссии" одно очко.