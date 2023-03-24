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24 марта, 20:21

Томас Тухель официально стал главным тренером "Баварии"

Новым главным тренером немецкого футбольного клуба "Бавария" стал Томас Тухель. До этого специалист возглавлял лондонский "Челси".

Контракт с мюнхенским клубом Тухель подписал до 30 июня 2025 года. Это решение было принято председателем правления "Баварии" Оливером Каном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем, а также согласовано с президентом Гербертом Хайнером.

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Первый матч во главе "Баварии" 49-летний немецкий наставник проведёт 1 апреля — дома против дортмундской "Боруссии". Именно эти две команды ведут борьбу за победу в чемпионате Германии.

Напомним, на посту главного тренера "Баварии" Тухель сменил Юлиана Нагельсманна. Его ранее уволили с должности наставника мюнхенцев. Причиной этого стали неудовлетворительные результаты команды после ЧМ-2022, когда мюнхенцы растеряли 10-очковое преимущество и опустились на второе место в турнирной таблице.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ANDY RAIN

Иван Косицын
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