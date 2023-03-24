Томас Тухель официально стал главным тренером "Баварии"

Новым главным тренером немецкого футбольного клуба "Бавария" стал Томас Тухель. До этого специалист возглавлял лондонский "Челси".

Контракт с мюнхенским клубом Тухель подписал до 30 июня 2025 года. Это решение было принято председателем правления "Баварии" Оливером Каном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем, а также согласовано с президентом Гербертом Хайнером.

Первый матч во главе "Баварии" 49-летний немецкий наставник проведёт 1 апреля — дома против дортмундской "Боруссии". Именно эти две команды ведут борьбу за победу в чемпионате Германии.