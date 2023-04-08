"Спартак" сыграл вничью с "Динамо"
Футболисты московских клубов "Спартак" и "Динамо" сыграли со счётом 3:3 в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась 8 апреля вечером на стадионе "Окрытие-арена" в Москве.
Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Александр Соболев (7-я 88-я минута), Кейта Бальде (40). У игроков "Динамо" выделились Арсен Захарян (35) и Денис Макаров (66). При этом на третьей добавленной минуте первого тайма Соболев оформил автогол. Таким образом, "Спартак" продлил свою безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей.
В турнирной таблице РПЛ "Спартак" сейчас находится на третьем месте, имея в активе 42 очка, "Динамо" же занимает шестую строчку с 36 очками. В следующем туре красно-белые сыграют со столичным "Торпедо" 15 апреля, а "Динамо" в этот же день примет "Пари Нижний Новгород".
Ранее Лайф сообщал, что "Ахмат" победил екатеринбургский "Урал" со счётом 2:0 в матче 22‑го тура РПЛ. Встреча состоялась в субботу в Грозном. На третьей минуте матча гол забил Евгений Харин, а на 57-й — Бернард Бериша.
VK / ФК "Динамо"