"Спартак" сыграл вничью с "Динамо"

Футболисты московских клубов "Спартак" и "Динамо" сыграли со счётом 3:3 в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась 8 апреля вечером на стадионе "Окрытие-арена" в Москве.

Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Александр Соболев (7-я 88-я минута), Кейта Бальде (40). У игроков "Динамо" выделились Арсен Захарян (35) и Денис Макаров (66). При этом на третьей добавленной минуте первого тайма Соболев оформил автогол. Таким образом, "Спартак" продлил свою безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей.

В турнирной таблице РПЛ "Спартак" сейчас находится на третьем месте, имея в активе 42 очка, "Динамо" же занимает шестую строчку с 36 очками. В следующем туре красно-белые сыграют со столичным "Торпедо" 15 апреля, а "Динамо" в этот же день примет "Пари Нижний Новгород".