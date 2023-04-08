"Зенит" в июне может сыграть с "Црвеной Звездой"
Петербургский футбольный клуб "Зенит" этим летом может дома сыграть с чемпионом Сербии "Црвеной Звездой", сообщает "Спорт-Экспресс", ссылаясь на источник.
По данным издания, рассматривается возможность проведения встречи в июне на стадионе "Газпром-арена". В этом же месяце белградский клуб начнёт подготовку к квалификации Лиги чемпионов, поэтому игра с "Зенитом" может стать частью этого процесса. К слову, в прошлом году подопечные Сергея Семака уже проводили матч с "Црвеной Звездой". Тогда встреча завершилась победой россиян со счётом 3:1.
Ранее Лайф сообщал, что "Зенит" обыграл "Урал" со счётом 2:0 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Таким образом, сине-бело-голубые продлили беспроигрышную серию в матчах против команды из Екатеринбурга до 21 игры.
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