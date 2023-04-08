"Зенит" в июне может сыграть с "Црвеной Звездой"

По данным издания, рассматривается возможность проведения встречи в июне на стадионе "Газпром-арена". В этом же месяце белградский клуб начнёт подготовку к квалификации Лиги чемпионов, поэтому игра с "Зенитом" может стать частью этого процесса. К слову, в прошлом году подопечные Сергея Семака уже проводили матч с "Црвеной Звездой". Тогда встреча завершилась победой россиян со счётом 3:1.