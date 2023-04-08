"Ахмат" обыграл "Урал" со счётом 2:0 в матче РПЛ

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" победил екатеринбургский "Урал" со счётом 2:0 в матче 22‑го тура "Мир" Российской премьер‑лиги (РПЛ).

Встреча состоялась в субботу в Грозном. На третьей минуте матча гол забил Евгений Харин, а на 57-й – Бернард Бериша. На данный момент "Ахмат" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками.

"Урал" оказался на 10-м месте, это уже третье поражение команды подряд. Следующий матч екатеринбуржцы проведут 15 апреля с московским ЦСКА. "Ахмат" же сыграет на следующий день с воронежским "Факелом".