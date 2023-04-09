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9 апреля, 18:44

"Краснодар" обыграл "Пари НН" за счёт дебютного дубля Кривцова

<p>Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов. Фото © ТАСС / Степан Ноздрев</p>

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов. Фото © ТАСС / Степан Ноздрев

"Краснодар" обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов отметился на 4-й и 14-й минуте, это его первый дубль в одном матче чемпионата России. Ещё одно очко команде принёс Джон Кордоба (62). А у нижегородцев отличился Тимур Сулейманов (71, с пенальти).

По итогам игры "Краснодар" набрал 35 очков и занял седьмое место в турнирной таблице. "Пари НН" проиграл в Российской премьер-лиге пять матчей подряд и с 19 очками идёт на 13-й строчке.

"Крылья Советов" выиграли у "Сочи" со счётом 2:1, прервав серию неудач в РПЛ

"Крылья Советов" выиграли у "Сочи" со счётом 2:1, прервав серию неудач в РПЛ

Накануне РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров чемпионата России по футболу. В 25-м туре "Краснодар" сыграет с "Уралом", а в 26-м — с "Крыльями Советов".

Ирина Фальке
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