"Краснодар" обыграл "Пари НН" за счёт дебютного дубля Кривцова

"Краснодар" обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов отметился на 4-й и 14-й минуте, это его первый дубль в одном матче чемпионата России. Ещё одно очко команде принёс Джон Кордоба (62). А у нижегородцев отличился Тимур Сулейманов (71, с пенальти).

По итогам игры "Краснодар" набрал 35 очков и занял седьмое место в турнирной таблице. "Пари НН" проиграл в Российской премьер-лиге пять матчей подряд и с 19 очками идёт на 13-й строчке.