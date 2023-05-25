"Нашёл свою команду": Первый тренер Дзюбы прокомментировал новый контракт форварда

Нападающий "Локомотива" Артём Дзюба рад, что его контракт с "Локомотивом" пролонгирован. Так прокомментировал это событие его первый тренер Александр Шупляков.

"Ожидаемая новость. К сожалению, Артём сейчас немного выпал из-за травмы. Думаю, он нашёл свою команду и сам рад этому продлению", — заявил Шупляков "Спорт-Экспрессу".

Он выразил уверенность, что Дзюба ещё не сказал своего последнего слова в РПЛ. Издание уточняет, что новый контракт "Локомотива" с форвардом рассчитан по схеме "1+1".