3 знака зодиака, непригодных для серьёзных отношений и брака

Есть знаки зодиака, видящие в семье и отношениях свой смысл и предназначение. Они легко сближаются с другими людьми, оказываются в браке. А есть и такие представители зодиакального круга, кому всё это чуждо. Им не нравится сама мысль зависеть от другого человека, пусть тот даже как-то нравится. Что это за знаки зодиака, совершенно точно непригодные для отношений?

Знак зодиака Лев

Знак зодиака, непригодный для брака, — Лев. Фото © Shutterstock

Личности с бешеной энергетикой и огненной стихией. Для некоторых представителей зодиакального круга брак с носителем знака зодиака Лев окажется сказкой наяву. Но вот для большинства — самой настоящей пыткой. Но почему? Проблема в свободолюбии и нежелании подчиняться воле других, пусть даже это самый любимый человек на планете. Обладатель знака зодиака Лев просто посчитает, что, если его половинка в тепле, обута, красиво одета и накормлена, его семейные обязанности на этом закончены. А значит, можно погулять, пожить для себя или даже отдельно провести досуг.

Знак зодиака Водолей

Почему у вас никогда не получится построить серьёзных отношений с Водолеем. Фото © Shutterstock

Свободолюбивый воздушный знак зодиака Водолей тоже оказался в списке тех, с кем так просто построить брак не получится. Особенность мировоззрения личностей этого созвездия заключается в том, что любые отношения, выходящие за рамки одной встречи в неделю, кажутся им ограничивающими. Человек со знаком зодиака Водолей попросту боится, что на его свободу покушаются и пытаются посадить в клетку. Поэтому часто резко обрывает всё общение с человеком, кто хотя бы немного "зачастил". А даже если Водолей найдёт любовь своей жизни и всё же вступит в отношения, не думайте, что супруг будет помнить про важные даты, годовщины или даже собственные предложения вечером устроить свидание.

Знак зодиака Дева

Знак зодиака Дева — самые плохие стороны характера. Фото © Shutterstock