3 знака зодиака, непригодных для серьёзных отношений и брака
С этими представителями зодиакального круга практически никому не удаётся построить серьёзных отношений или хотя бы гармонично сосуществовать вместе. Какие знаки зодиака не созданы для брака?
Есть знаки зодиака, видящие в семье и отношениях свой смысл и предназначение. Они легко сближаются с другими людьми, оказываются в браке. А есть и такие представители зодиакального круга, кому всё это чуждо. Им не нравится сама мысль зависеть от другого человека, пусть тот даже как-то нравится. Что это за знаки зодиака, совершенно точно непригодные для отношений?
Знак зодиака Лев
Знак зодиака, непригодный для брака, — Лев. Фото © Shutterstock
Личности с бешеной энергетикой и огненной стихией. Для некоторых представителей зодиакального круга брак с носителем знака зодиака Лев окажется сказкой наяву. Но вот для большинства — самой настоящей пыткой. Но почему? Проблема в свободолюбии и нежелании подчиняться воле других, пусть даже это самый любимый человек на планете. Обладатель знака зодиака Лев просто посчитает, что, если его половинка в тепле, обута, красиво одета и накормлена, его семейные обязанности на этом закончены. А значит, можно погулять, пожить для себя или даже отдельно провести досуг.
Знак зодиака Водолей
Почему у вас никогда не получится построить серьёзных отношений с Водолеем. Фото © Shutterstock
Свободолюбивый воздушный знак зодиака Водолей тоже оказался в списке тех, с кем так просто построить брак не получится. Особенность мировоззрения личностей этого созвездия заключается в том, что любые отношения, выходящие за рамки одной встречи в неделю, кажутся им ограничивающими. Человек со знаком зодиака Водолей попросту боится, что на его свободу покушаются и пытаются посадить в клетку. Поэтому часто резко обрывает всё общение с человеком, кто хотя бы немного "зачастил". А даже если Водолей найдёт любовь своей жизни и всё же вступит в отношения, не думайте, что супруг будет помнить про важные даты, годовщины или даже собственные предложения вечером устроить свидание.
Знак зодиака Дева
Знак зодиака Дева — самые плохие стороны характера. Фото © Shutterstock
И, пожалуй, знак зодиака с самым сложным характером, не подходящий большинству других созвездий в пару, — Дева. Дело в том, что представители земной стихии сами по себе "холодные" до эмоций люди. А обладатели знака зодиака Дева так вообще всегда оказываются не теми личностями, какими могут показаться при знакомстве. Почему с ними лучше не вступать в брак? Личности этого созвездия в отношениях напоминают бомбу замедленного действия. Супруга или жёнушку, кто по знаку зодиака Дева, лучше не выпускать из виду, особенно если в паре пока ещё царит мир и покой. Никогда не догадаетесь, какая "гениальная" мысль придёт половинке в голову: захватить мир или бросить десять лет брака ради одиночного путешествия на другой конец света.
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