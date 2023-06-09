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9 июня, 10:21

10 воспоминаний из детства и юности, которые до сих пор греют всем душу

Отсутствие смартфонов, светлячки в банках и зыбучие пески: о чём люди чаще всего ностальгируют, вспоминая прошлое? Готовы поделиться с вами уютными и тёплыми воспоминаниями.

Пользователей портала Reddit попросили вспомнить что-нибудь из детства и юности, ушедшее из их жизни навсегда. Форум захлестнула волна ностальгии. Каждый рассказывал о том, что пропало теперь в его жизни, а остальные комментаторы соглашались. Собрали для вас десять самых ностальгических примеров.

Кадр из сериала © "Очень странные дела", режиссёр — Мэтт Даффер, сценарист — Уильям Бриджес / Kinopoisk.ru

Кадр из сериала © "Очень странные дела", режиссёр — Мэтт Даффер, сценарист — Уильям Бриджес / Kinopoisk.ru

Получали открытки.

Anskin12

<p>Получали открытки.</p>
<p>Получали открытки.</p>

Перематывали видеокассеты.

Revolutionary_Run910

<p>Перематывали видеокассеты.</p>
<p>Перематывали видеокассеты.</p>

Детей отпускали на улицу одних, не имея никакой возможности связаться с ними.

ipakookapi

<p>Детей отпускали на улицу одних, не имея никакой возможности связаться с ними.</p>
<p>Детей отпускали на улицу одних, не имея никакой возможности связаться с ними.</p>
Кадр из фильма © "Оно" , режиссёр — Андрес Мускетти , сценарист — Чейз Палмер / Kinopoisk.ru

Кадр из фильма © "Оно" , режиссёр — Андрес Мускетти , сценарист — Чейз Палмер / Kinopoisk.ru

Ловили светлячков в банки.

i_GoTtA_gOoD_bRaIn

<p>Ловили светлячков в банки.</p>
<p>Ловили светлячков в банки.</p>

Покупали компакт-диски с видеоиграми.

jorie888

<p>Покупали компакт-диски с видеоиграми.</p>
<p>Покупали компакт-диски с видеоиграми.</p>

Постоянно слышали истории о том, как кого-то затянуло в зыбучие пески.

Long-Relief9745

<p>Постоянно слышали истории о том, как кого-то затянуло в зыбучие пески.</p>
<p>Постоянно слышали истории о том, как кого-то затянуло в зыбучие пески.</p>
Кадр из фильма © "Очень странные дела", режиссёр — Мэтт Даффер, сценарист — Уильям Бриджес / Kinopoisk.ru

Кадр из фильма © "Очень странные дела", режиссёр — Мэтт Даффер, сценарист — Уильям Бриджес / Kinopoisk.ru

Регулярно слышали новости о самовозгорании людей.

serial_triathlete

<p>Регулярно слышали новости о самовозгорании людей.</p>
<p>Регулярно слышали новости о самовозгорании людей.</p>

Вели телефонные книжки.

Aeve00ze

<p>Вели телефонные книжки.</p>
<p>Вели телефонные книжки.</p>

Звонили на домашние телефоны друзей, звали их и бросали трубку.

bee-sting

<p>Звонили на домашние телефоны друзей, звали их и бросали трубку.</p>
<p>Звонили на домашние телефоны друзей, звали их и бросали трубку.</p>
Кадр из фильма © "Очень странные дела", режиссёр — Мэтт Даффер, сценарист — Уильям Бриджес / Kinopoisk.ru

Кадр из фильма © "Очень странные дела", режиссёр — Мэтт Даффер, сценарист — Уильям Бриджес / Kinopoisk.ru

А зимой было больше снега...

KulturaOryniacka

<p>А зимой было больше снега...</p>
<p>А зимой было больше снега...</p>
Как определить настроение вашего котика по хвосту: 6 лайфхаков

Как определить настроение вашего котика по хвосту: 6 лайфхаков

Обложка ©

"Мир! Дружба! Жвачка!", режиссёр — Илья Аксёнов, сценарист — Пётр Внуков / Kinopoisk.ru

Семен Хафизов
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