10 воспоминаний из детства и юности, которые до сих пор греют всем душу
Отсутствие смартфонов, светлячки в банках и зыбучие пески: о чём люди чаще всего ностальгируют, вспоминая прошлое? Готовы поделиться с вами уютными и тёплыми воспоминаниями.
Пользователей портала Reddit попросили вспомнить что-нибудь из детства и юности, ушедшее из их жизни навсегда. Форум захлестнула волна ностальгии. Каждый рассказывал о том, что пропало теперь в его жизни, а остальные комментаторы соглашались. Собрали для вас десять самых ностальгических примеров.
Кадр из сериала © "Очень странные дела", режиссёр — Мэтт Даффер, сценарист — Уильям Бриджес / Kinopoisk.ru
Получали открытки.
Перематывали видеокассеты.
Детей отпускали на улицу одних, не имея никакой возможности связаться с ними.
Кадр из фильма © "Оно" , режиссёр — Андрес Мускетти , сценарист — Чейз Палмер / Kinopoisk.ru
Ловили светлячков в банки.
Покупали компакт-диски с видеоиграми.
Постоянно слышали истории о том, как кого-то затянуло в зыбучие пески.
Кадр из фильма © "Очень странные дела", режиссёр — Мэтт Даффер, сценарист — Уильям Бриджес / Kinopoisk.ru
Регулярно слышали новости о самовозгорании людей.
Вели телефонные книжки.
Звонили на домашние телефоны друзей, звали их и бросали трубку.
Кадр из фильма © "Очень странные дела", режиссёр — Мэтт Даффер, сценарист — Уильям Бриджес / Kinopoisk.ru
А зимой было больше снега...
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