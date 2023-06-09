10 воспоминаний из детства и юности, которые до сих пор греют всем душу

Пользователей портала Reddit попросили вспомнить что-нибудь из детства и юности, ушедшее из их жизни навсегда. Форум захлестнула волна ностальгии. Каждый рассказывал о том, что пропало теперь в его жизни, а остальные комментаторы соглашались. Собрали для вас десять самых ностальгических примеров.