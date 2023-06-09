Обиженная Бузова разнесла оклеветавшего её хирурга в пух и прах, рассказав, сколько на самом деле раз делала пластику

Пластический хирург Александр Вдовин вновь высказал подозрения насчёт внешности Ольги Бузовой, усомнившись в её естественности. По мнению мужчины, телеведущая неоднократно делала ринопластику, а также удалила комочки Биша. Данные подозрения предположения возмутили артистку, что молчать она больше не стала, а твёрдо ответила врачу, чтобы он шёл со своим мнением куда подальше.

"Александр Игоревич! Я, конечно, понимаю, что Ваше лицо — это Ваша визитная карточка как пластического хирурга. Но что касается меня, оставьте за мной решения, как жить с моей внешностью и с моей фигурой. Не нравится — проходите мимо. Вы далеко не первый раз высказываетесь относительно меня. К сожалению, этика — не самая сильная сторона Вашего врачебного таланта. И свои советы посоветуйте себе самому", — написала гневное сообщение в своём телеграме знаменитость. Получается, операций не было совсем? На это намекает дива?

Ольга Бузова грубо ответила хирургу Вдовину на его слова о её пластике. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Бузова так разозлилась, что задала вопрос своим подписчицам, пошли бы они к врачу, который так легко и публично ставит диагнозы людям, даже не являющимся его пациентами. Да и никогда ими не станут. Многие поддержали Ольгу и подтвердили её правоту. Как отметили девушки, обычно люди обращаются к пластике, но рассказывать об этом всему миру не хотят. Обсуждать публично чужую внешность просто некрасиво. Кто-то предположил, что таким образом хирург просто хочет похайпиться на популярности звезды, так как сам никому не нужен. Некоторые опустились и до конкретных оскорблений в адрес Вдовина.

Например, одна из подписчиц Бузовой написала: "Вы правы, каждый имеет право на свой выбор и стиль жизни. Никто не должен диктовать, как нам смотреться. Спасибо за напоминание!"

"Врачу должна быть присуща этика и уважение к пациентам, не только профессионализм", — высказался другой комментатор.

"Делать комментарии по внешности других людей не является должной этикой для любого врача. Уважайте своих пациентов и их решения по поводу своей внешности. Самый важный фактор в пластической хирургии — это уважение и понимание желаний пациента", — осудила D.E. Вдовина.

"Мне кажется, что каждый имеет право на своё тело и свои решения. Врач должен уважать это и не навязывать своё мнение", — добавила Лиза Иванова.

Интересно, не сбегут ли теперь клиенты Александра, испугавшись, что потом он выдаст все их секреты по преображению?