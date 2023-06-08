Спасатель объяснил, почему ни в коем случае нельзя подплывать к утопающему спереди

Во время летнего отдыха на море важно помнить правила нахождения в воде и быть особенно осторожными. О том, как помочь утопающему и не навредить себе, рассказал "Вечерней Москве" председатель Всероссийского общества спасения на водах (ВОСВОД) Сергей Михайлов.

Если вы заметили в море тонущего человека, первым делом нужно попытаться бросить ему любое средство, которое удержит его над поверхностью воды. Это может быть верёвка, спасательный круг, жилет или что-то подобное, уточнил эксперт.

Следующее, что важно сделать, — постараться психологически успокоить тонущего. По словам спасателя, эмоции, стресс и негативные мысли в этот момент отбирают у человека силы и сокращают шансы удержаться на поверхности.

Если спасательных средств нет, можно попробовать помочь тонущему самостоятельно. Нужно учитывать, что это крайне опасно, так как утопающий может потянуть на дно и своего спасителя. Поэтому помогать пострадавшему должен только опытный пловец.

"Вы должны хорошо плавать и иметь опыт спасения людей. Первое, что делаем, — подплываем к тонущему сзади и берём его за кисть руки, воротник или подмышки. Ни в коем случае подплывать спереди нельзя, пострадавший накинется на вас, и уже вы уйдёте под воду", — предупредил Михайлов.

Добравшись до тонущего, ему нужно объяснить, что он должен ухватиться за ваше плечо и работать ногами — так вы оба быстро доплывёте до берега. Если человек не слышит или не слушается вас, его нужно схватить за волосы или шею, приподняв голову над водой, а затем тащить к берегу.

Спасать тонущего человека лучше большой компанией, чтобы сменять друг друга при буксировке пострадавшего. Оставшиеся на берегу люди в это время должны вызвать скорую для оказания спасённому первой помощи.