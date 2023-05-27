Регион

Уведомления отключены

27 мая, 12:21

На Пхукете россиянин проигнорировал штормовое предупреждение и утонул на глазах у жены

На Пхукете россиянин утонул в море на глазах у супруги

Россиянин утонул на тайском острове Пхукет, пишет портал Phuket News. Его выброшенное на берег тело было найдено утром случайными прохожими и позже доставлено в больницу Патонга для обследования. Как рассказала полицейским жена погибшего, рано утром они пришли на пляж и мужчина, несмотря на плохую погоду, решил искупаться.

Уже будучи в воде, он не смог совладать с волнами и, потеряв ориентацию, утонул. Женщина наблюдала страшную картину с берега, но ничем не могла помочь супругу. Сейчас тайские правоохранители занимаются вопросом транспортировки тела в РФ и связываются с российским посольством.

Власти острова предупреждали жителей и туристов о надвигающейся непогоде: юго-западный муссон, находящийся под влиянием тайфуна "Мавар", несёт на остров ливень, ветер и волны высотой два-три метра.

Генконсульство сообщило о состоянии пострадавших в аварии катера россиян

Генконсульство сообщило о состоянии пострадавших в аварии катера россиян

Ранее на Пхукете в сигнальную вышку врезался катер с группой россиян. Пострадало 30 человек. Позже выяснилось, что в момент происшествия капитан судна находился под воздействием метамфетамина.

Обложка ©

ТАСС / dpa / Carola Frentzen

Матвей Константинов
  • Новости
  • таиланд
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров