На Пхукете россиянин проигнорировал штормовое предупреждение и утонул на глазах у жены

Россиянин утонул на тайском острове Пхукет, пишет портал Phuket News. Его выброшенное на берег тело было найдено утром случайными прохожими и позже доставлено в больницу Патонга для обследования. Как рассказала полицейским жена погибшего, рано утром они пришли на пляж и мужчина, несмотря на плохую погоду, решил искупаться.

Уже будучи в воде, он не смог совладать с волнами и, потеряв ориентацию, утонул. Женщина наблюдала страшную картину с берега, но ничем не могла помочь супругу. Сейчас тайские правоохранители занимаются вопросом транспортировки тела в РФ и связываются с российским посольством.

Власти острова предупреждали жителей и туристов о надвигающейся непогоде: юго-западный муссон, находящийся под влиянием тайфуна "Мавар", несёт на остров ливень, ветер и волны высотой два-три метра.