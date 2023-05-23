Метамфетамин нашли в крови водителя разбившегося на Пхукете катера с россиянами

Водитель катера, на котором российские туристы попали в аварию у берегов тайского острова Пхукет, сдал положительный тест на метамфетамин. Об этом сообщает издание The Phuket Express.

"Водитель туристического катера Сатит Мардчай сдал анализ крови на алкоголь и наркотики после инцидента. Он дал положительный результат на метамфетамин — запрещённый наркотик первой категории в Таиланде", — заявил начальник полиции провинции Пхукет генерал-майор Сермфан Сириконг.

Согласно показаниям 19 свидетелей, Мардчай вёл себя "безрассудно" незадолго до аварии. Ему предъявлены обвинения по двум статьям, мужчине грозит три года тюрьмы и штраф на сумму 60 тысяч бат (около 1700 долларов, или 140 тысяч рублей).