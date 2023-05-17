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17 мая, 19:56

Генконсульство сообщило о состоянии пострадавших в аварии катера россиян

Генконсульство: Состояние пострадавших на Пхукете российских туристов стабильно

<p>Катер с российскими туристами столкнулся с вышкой на Пхукете. Обложка © Phuket Info Center</p>

Катер с российскими туристами столкнулся с вышкой на Пхукете. Обложка © Phuket Info Center

Все российские туристы, пострадавшие в Таиланде в результате столкновения прогулочного катера с сигнальной вышкой, находятся в стабильном состоянии. Им предоставляется необходимая медицинская помощь, сообщает в телеграм-канале Генконсульство России на острове Пхукет.

Сотрудники дипмиссии навестили туристов, которые получили самые тяжёлые травмы. Сейчас они проходят лечение в госпитале "Вачира". Губернатор провинции заверил, что всем пострадавшим оказывается "всяческое содействие".

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Напомним, скоростной катер с туристами врезался в сигнальную вышку у побережья тайского острова Пхукет. На борту находилось 37 человек, в том числе 21 россиянин. С различными травмами пострадавшие были доставлены в больницы.

Ольга Платонова
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