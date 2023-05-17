Генконсульство сообщило о состоянии пострадавших в аварии катера россиян

Все российские туристы, пострадавшие в Таиланде в результате столкновения прогулочного катера с сигнальной вышкой, находятся в стабильном состоянии. Им предоставляется необходимая медицинская помощь, сообщает в телеграм-канале Генконсульство России на острове Пхукет.

Сотрудники дипмиссии навестили туристов, которые получили самые тяжёлые травмы. Сейчас они проходят лечение в госпитале "Вачира". Губернатор провинции заверил, что всем пострадавшим оказывается "всяческое содействие".