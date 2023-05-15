Застрявшим в Анталье российским туристам пришлось выбивать себе места в отелях

Российским туристам, застрявшим в Анталье, пришлось не только отложить вылет в Москву, но и столкнуться с организационными неурядицами. О них они рассказали телеграм-каналу SHOT.

Пассажиры московского рейса, застрявшие в Анталье. Видео © t.me / SHOT

По их словам, несмотря на то что сотни людей не смогли вылететь запланированным в Москву рейсом, никаких официальных заявлений от представителей авиакомпании Turkish Airlines не последовало. В итоге после задержки вылета пассажирам с детьми пришлось скитаться по ночному городу, чтобы найти места в отелях.

"Наш туроператор привёз нас в аэропорт, мы подошли к стойке регистрации и должны были вылететь в 20:30. Но на стойке регистрации нам сообщили, что наш рейс задерживается и мы должны вылететь в два часа ночи. В итоге рейс перенесли на 7:30, нам сказали срочно выйти из аэропорта и ждать автобус в отель на ночь", — рассказали туристы.

Но и за пределами аэропорта сложности не окончились: гостиницы, где должны были разместить туристов, оказались переполненными. Девушки также обратили внимание, что многие из пассажиров были с детьми, а самим им не удалось заселиться в отель даже со второй попытки.