Лайф публикует видео из аэропорта в Анталье, где застряли 700 туристов из России
Из Антальи в Москву не смогли вылететь около 700 туристов, которые в итоге устроили стихийный протест и требовали представителя авиакомпании Turkish Airlines. Кадры обстановки, которая царила в аэропорту, опубликовал телеграм-канал SHOT.
Из Антальи в Москву не смогли вылететь около 700 туристов. Видео © t.me / SHOT
На кадрах видно, что сотни людей кричат и хлопают в ладоши, требуя представителя авиакомпании. Встретился ли он с ними — неизвестно, однако есть информация, что туристов обещали заселить в гостиницу, где они будут ожидать рейс.
Ранее генконсульство РФ опровергло прерывание авиасообщения между Антальей и Москвой. Там пояснили, что трудности с вылетом туристов возникли из-за ремонта в аэропорту турецкого курортного города.
t.me / SHOT