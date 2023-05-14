Десятки рейсов задержали из-за неизвестного дрона в лондонском аэропорту Гатвик

Руководство лондонского аэропорта Гатвик было вынуждено приостановить десятки рейсов из-за неизвестного беспилотника, обнаруженного в районе воздушной гавани. Об этом сообщает Independent .

"В соответствии с установленными процедурами операции в лондонском аэропорту Гатвик были временно приостановлены в 13:44 (15:44 мск), пока проводилось расследование в отношении предполагаемого беспилотника вблизи аэродрома", — заявил представитель Гатвика.

Он уточнил, что после проверки аэропорт возобновил работу. По данным издания, инцидент привёл к задержке минимум 12 рейсов. Кроме того, лайнеры британских авиакомпаний EasyJet, British Airways и испанской Vueling были перенаправлены в другие аэропорты столицы Великобритании, включая Станстед, Лутон и Саутенд.