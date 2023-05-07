В Домодедово опровергли сообщения о пролёте беспилотника над аэропортом

Никаких беспилотников в районе аэропорта Домодедово в воскресенье, 7 мая, замечено не было, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлёт и посадка воздушных судов производятся согласно расписанию", — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

До этого в телеграм-каналах появились сообщения, что при посадке самолёта "Белавиа" якобы заметили неизвестный БПЛА. Согласно той информации, дрон никак не мешал лайнеру совершить посадку.

