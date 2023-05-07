В Домодедово опровергли сообщения о пролёте беспилотника над аэропортом
Никаких беспилотников в районе аэропорта Домодедово в воскресенье, 7 мая, замечено не было, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлёт и посадка воздушных судов производятся согласно расписанию", — приводит ТАСС заявление пресс-службы.
До этого в телеграм-каналах появились сообщения, что при посадке самолёта "Белавиа" якобы заметили неизвестный БПЛА. Согласно той информации, дрон никак не мешал лайнеру совершить посадку.
Ранее Лайф сообщал, что во Внуково перенесли рейсы из-за неизвестного беспилотника. Территория аэропорта была обследована, однако подозрительных объектов специалистам не удалось найти.
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