Дипломаты объяснили, почему российские туристы застряли в Анталье

Информация об отмене авиасообщения между турецкой Антальей и Москвой не соответствует действительности, заверили в Генконсульстве России. Там пояснили, что трудности с вылетом туристов возникли из-за ремонта в аэропорту турецкого курортного города.

"Задержки в аэропорту связаны с ремонтными работами на взлётно-посадочной полосе в аэропорту Антальи", — приводит ТАСС заявление представителя дипведомства.

Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что как минимум три рейса Turkish Airlines были отменены. По некоторым данным, в аэропорту Антальи сейчас застряли более 500 россиян.