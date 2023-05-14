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14 мая, 18:16

Дипломаты объяснили, почему российские туристы застряли в Анталье

Генконсульство РФ опровергло прерывание авиасообщения между Антальей и Москвой

Информация об отмене авиасообщения между турецкой Антальей и Москвой не соответствует действительности, заверили в Генконсульстве России. Там пояснили, что трудности с вылетом туристов возникли из-за ремонта в аэропорту турецкого курортного города.

"Задержки в аэропорту связаны с ремонтными работами на взлётно-посадочной полосе в аэропорту Антальи", — приводит ТАСС заявление представителя дипведомства.

Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что как минимум три рейса Turkish Airlines были отменены. По некоторым данным, в аэропорту Антальи сейчас застряли более 500 россиян.

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Ранее Лайф писал, что десятки рейсов задержали из-за неизвестного дрона в лондонском аэропорту Гатвик. Кроме того, лайнеры британских авиакомпаний EasyJet, British Airways и испанской Vueling были перенаправлены в другие аэропорты столицы Великобритании.

Обложка ©

Freepik / rawpixel.com

Наталья Исакова
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