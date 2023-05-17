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17 мая, 15:30

Катер с туристами из РФ врезался в вышку на Пхукете, 30 человек пострадали

<p>Катер с российскими туристами столкнулся с вышкой на Пхукете. Обложка © Phuket Tourist Police</p>

Катер с российскими туристами столкнулся с вышкой на Пхукете. Обложка © Phuket Tourist Police

Скоростной катер с российскими туристами врезался в сигнальную вышку у побережья тайского острова Пхукет. По предварительным данным, пострадало около 30 человек. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на Phuket Info Center.

  • Катер с российскими туристами столкнулся с вышкой на Пхукете. Фото © Phuket Info Center
    Катер с российскими туристами столкнулся с вышкой на Пхукете. Фото © Phuket Info Center
  • Пострадавшие российские туристы. Фото © Phuket Info Center
    Пострадавшие российские туристы. Фото © Phuket Info Center
  • Пострадавшие российские туристы. Фото © Phuket Info Center
    Пострадавшие российские туристы. Фото © Phuket Info Center
  • Пострадавшие российские туристы. Фото © Phuket Info Center
    Пострадавшие российские туристы. Фото © Phuket Info Center
  • Пострадавшие российские туристы. Фото © Phuket Info Center
    Пострадавшие российские туристы. Фото © Phuket Info Center
  • Катер с российскими туристами столкнулся с вышкой на Пхукете. Фото © РРАО
    Катер с российскими туристами столкнулся с вышкой на Пхукете. Фото © РРАО

Катер с российскими туристами столкнулся с вышкой на Пхукете. Фото © Phuket Info Center

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В момент инцидента на борту спидбота находилось 34 пассажира и два члена экипажа. По заверениям местных властей, погибших и пропавших без вести нет. Тяжёлые травмы у двух человек, ещё у восьми — повреждения средней степени тяжести. Все пострадавшие размещены в семи разных больницах.

Возможной причиной аварии может быть беспечность диспетчера. Сейчас с ним работают полицейские.

Российский турист попал в ДТП с экс-чемпионом мира по мотогонкам в Таиланде

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Ранее на Пхукете нашли тело россиянина, пропавшего после падения со скалы. Погибшему мужчине было 32 года.

Никита Никонов
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