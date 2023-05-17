Катер с туристами из РФ врезался в вышку на Пхукете, 30 человек пострадали

Скоростной катер с российскими туристами врезался в сигнальную вышку у побережья тайского острова Пхукет. По предварительным данным, пострадало около 30 человек. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на Phuket Info Center.













В момент инцидента на борту спидбота находилось 34 пассажира и два члена экипажа. По заверениям местных властей, погибших и пропавших без вести нет. Тяжёлые травмы у двух человек, ещё у восьми — повреждения средней степени тяжести. Все пострадавшие размещены в семи разных больницах.

Возможной причиной аварии может быть беспечность диспетчера. Сейчас с ним работают полицейские.