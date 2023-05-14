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14 мая, 12:38

На Пхукете нашли тело россиянина, пропавшего после падения со скалы

<p>Юрий Смоян. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/51301" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Юрий Смоян. Обложка © Telegram / SHOT

На таиландском острове Пхукет нашли тело 32-летнего россиянина Юрия Смояна, который пропал утром 12 мая в море у мыса Промтеп после падения со скалы. Об этом написали "Новости Пхукета". По данным СМИ, погибшего опознали его друзья.

"Утонувшего мужчину обнаружили у побережья Патонга после полудня 14-го числа. Первыми пропавшего россиянина заметили пхукетские рыбаки, затем на место прибыли спасатели. Спасатели доставили тело в Равай, где было проведено опознание в присутствии полиции и официальных лиц", — отмечает издание.

Операция по поиску россиянина длилась в течение двух суток с перерывами на ночь.

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Напомним, что тогда в море смыло четырёх российских туристов, которые фотографировались на прибрежных камнях на мысе Промтеп. При этом трёх из них удалось спасти, они почти не пострадали. В Посольстве РФ ранее отмечали, что шансов найти пропавшего мужчину живым практически не было.

Никита Осипов
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