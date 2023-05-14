На Пхукете нашли тело россиянина, пропавшего после падения со скалы

На таиландском острове Пхукет нашли тело 32-летнего россиянина Юрия Смояна, который пропал утром 12 мая в море у мыса Промтеп после падения со скалы. Об этом написали "Новости Пхукета". По данным СМИ, погибшего опознали его друзья.

"Утонувшего мужчину обнаружили у побережья Патонга после полудня 14-го числа. Первыми пропавшего россиянина заметили пхукетские рыбаки, затем на место прибыли спасатели. Спасатели доставили тело в Равай, где было проведено опознание в присутствии полиции и официальных лиц", — отмечает издание.

Операция по поиску россиянина длилась в течение двух суток с перерывами на ночь.