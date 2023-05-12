Россиянина на Пхукете смыло со скалы, и больше его не видели
На Пхукете развёрнуты поиски упавшего со скалы в море россиянина
На Пхукете россиянина смыло со скалы и он пропал. Фото © SHOT
На Пхукете пропал 32-летний россиянин Юрий Смоян — его смыло со скалы. Случилось это сегодня утром на мысе Промтеп, сообщает SHOT.
Юрий Смоян. Фото © SHOT
Как пишет телеграм-канал, в целом с мыса в море смыло четырёх российских туристов, однако трёх из них удалось спасти, они почти не пострадали.
Один из выживших туристов. Фото © SHOT
На острове развёрнуты поиски. Как заявили в Посольстве РФ, они будут продолжаться несколько дней, но шансов найти мужчину живым почти нет.
Один из выживших туристов. Фото © SHOT
Лайф рассказывал об обнаружении погибшего туриста на горе Мунку-Сардык в Бурятии, граничащей с Монголией. Спасатели прибыли после соответствующего вызова, однако не успели спасти мужчину.