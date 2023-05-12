Россиянина на Пхукете смыло со скалы, и больше его не видели

На Пхукете пропал 32-летний россиянин Юрий Смоян — его смыло со скалы. Случилось это сегодня утром на мысе Промтеп, сообщает SHOT.

Юрий Смоян. Фото © SHOT

Как пишет телеграм-канал, в целом с мыса в море смыло четырёх российских туристов, однако трёх из них удалось спасти, они почти не пострадали.

Один из выживших туристов. Фото © SHOT

На острове развёрнуты поиски. Как заявили в Посольстве РФ, они будут продолжаться несколько дней, но шансов найти мужчину живым почти нет.

Один из выживших туристов. Фото © SHOT