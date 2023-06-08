Как определить настроение вашего котика по хвосту: 6 лайфхаков
Наверное, каждый владелец пушистика хотя бы раз пытался по выражению морды определить настроение своего питомца. С котиками сделать это просто — достаточно посмотреть на положение его хвоста.
Простые и рабочие лайфхаки, чтобы понять: котик вас любит. Фото © freepik
Злится, играет или в недоумении. Эти и ещё несколько других эмоций и настроение своего четвероногого друга можно запросто определить, обратив внимание на положение хвоста котика. Ведь он является самым настоящим индикатором. И сегодня расскажем, как же распознавать нужные сигналы.
1. Опущенный хвост
Если замечаете, что хвостик вашего усатого друга опущен, а тот внимательно что-то изучает, то это вам сигнал: котика сейчас трогать не нужно. Животное изучает заинтересовавшее его что-то, лучше не мешать.
2. Кончик хвоста шевелится
Наверняка вы замечали, что иногда, смотря или взаимодействуя с вами, у котика шевелится только кончик хвоста. Что же это означает? На языке кошек — проявления дружелюбия. Питомец пребывает в хорошем настроении и рад вашему присутствию или вниманию.
3. У кота хвост трубой
6 точных лайфхаков, как понять настроение и состояние вашего кота. Фото © freepik
А это уже более сильная эмоция. Если усатый-полосатый ходит по квартире с высоко поднятым хвостом, значит, у котика всё отлично. Это показатель счастья и наслаждения жизнью. Условия, питание, игры и даже сам человек — всё животное устраивает.
4. Поджатый хвост
А вот если ситуация наоборот и хвост прижат или спрятан между задними лапами, это говорит о негативе. Возможно, кошка чего-то сильно испугалась и сейчас явно испытывает стресс. Обиделась на хозяина или другое домашнее животное и показывает так своё недовольство ситуацией.
5. Резкое подёргивание хвоста или же удары им
Как понять, что кошка обиделась на хозяина, — обратите внимание на хвост. Фото © freepik
Явное предупреждение как для хозяина питомца, так и для любых других животных вокруг. С помощью таких ударов по полу или подёргиваний хвостом котик показывает своё раздражённое состояние. Предупреждает: лучше его сейчас не трогать. Оставьте питомца на некоторое время одного и дайте успокоиться.
6. Шерсть дыбом
Если пренебречь советом из пункта с дёргающимся хвостом, то можно заметить, как тот теперь сильно пушится, а шерсть на животном встаёт дыбом. Это явный сигнал злобы питомца, кот готов атаковать. Готовьтесь разнимать двух сцепившихся усатиков или же убегать от пушистика, который сделал мишенью именно вас.
Ранее Лайф рассказывал, какие породы кошек были популярны в СССР, а сегодня про них забыли. Эти пушистики жили в каждом советском доме и гуляли сами по себе ещё во времена, когда Союз не распался. А сейчас об этих породах кошек практически не вспоминают.