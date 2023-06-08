Как определить настроение вашего котика по хвосту: 6 лайфхаков

Злится, играет или в недоумении. Эти и ещё несколько других эмоций и настроение своего четвероногого друга можно запросто определить, обратив внимание на положение хвоста котика. Ведь он является самым настоящим индикатором. И сегодня расскажем, как же распознавать нужные сигналы.

1. Опущенный хвост

Если замечаете, что хвостик вашего усатого друга опущен, а тот внимательно что-то изучает, то это вам сигнал: котика сейчас трогать не нужно. Животное изучает заинтересовавшее его что-то, лучше не мешать.

2. Кончик хвоста шевелится

Наверняка вы замечали, что иногда, смотря или взаимодействуя с вами, у котика шевелится только кончик хвоста. Что же это означает? На языке кошек — проявления дружелюбия. Питомец пребывает в хорошем настроении и рад вашему присутствию или вниманию.

3. У кота хвост трубой

6 точных лайфхаков, как понять настроение и состояние вашего кота. Фото © freepik

А это уже более сильная эмоция. Если усатый-полосатый ходит по квартире с высоко поднятым хвостом, значит, у котика всё отлично. Это показатель счастья и наслаждения жизнью. Условия, питание, игры и даже сам человек — всё животное устраивает.

4. Поджатый хвост

А вот если ситуация наоборот и хвост прижат или спрятан между задними лапами, это говорит о негативе. Возможно, кошка чего-то сильно испугалась и сейчас явно испытывает стресс. Обиделась на хозяина или другое домашнее животное и показывает так своё недовольство ситуацией.

5. Резкое подёргивание хвоста или же удары им

Как понять, что кошка обиделась на хозяина, — обратите внимание на хвост. Фото © freepik

Явное предупреждение как для хозяина питомца, так и для любых других животных вокруг. С помощью таких ударов по полу или подёргиваний хвостом котик показывает своё раздражённое состояние. Предупреждает: лучше его сейчас не трогать. Оставьте питомца на некоторое время одного и дайте успокоиться.

6. Шерсть дыбом

Если пренебречь советом из пункта с дёргающимся хвостом, то можно заметить, как тот теперь сильно пушится, а шерсть на животном встаёт дыбом. Это явный сигнал злобы питомца, кот готов атаковать. Готовьтесь разнимать двух сцепившихся усатиков или же убегать от пушистика, который сделал мишенью именно вас.