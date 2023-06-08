Эксперты ЭИСИ: Российское общество становится более зрелым и осознанным

Заработавший в российских регионах фонд "Защитники Отечества" стал олицетворением объединения и мобилизации российского общества, готовности наших граждан поддержать тех, кто сейчас в зоне специальной военной операции. К такому выводу пришли участники круглого стола ЭИСИ "Гражданское общество новой России: от атомизации к единству", который состоялся сегодня на площадке МИА "Россия сегодня".

За последний год произошла консолидация общества вокруг государственного флага, вокруг личности президента Владимира Путина, рейтинг главы государства держится на высочайшем уровне. Участники круглого стола отметили, что тот подвиг, который наши герои совершают каждый день, — это самое важное сегодня. А то, как российское общество демонстрирует свою благодарность, выражая её в помощи и максимально искреннем включении, говорит о том, насколько оно становится зрелым.

"Вся страна сейчас вместе, это показывают данные социологических исследований, люди поддерживают наших защитников Отечества. Без поддержки власти и гражданского общества фонд "Защитники Отечества" не смог бы так быстро заработать. И крайне важно, что президент оказывает поддержку", — отметил в ходе круглого стола директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Идея создания такого фонда буквально витала в воздухе, он был нужен, и все это понимали, согласились участники дискуссии. Сейчас в нём работают больше 3000 социальных координаторов, которые помогают нашим защитникам по всем возникающим вопросам по принципу одного окна. В фонде "Защитники Отечества" участники специальной военной операции могут получить юридическую, медицинскую, психологическую помощь.

"Готовность огромного количества людей помогать фонду мы расцениваем как высокий уровень развития гражданского общества. Для всех, кто организует работу фонда, основная задача — делать всё возможное и невозможное для помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов. Общество преклоняется перед ними и уважает их", — отметила начальник управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Мария Костюк.

В целом именно слово "сплочённость" сегодня наиболее чётко отражает то, что происходит в стране и как к этому относятся люди. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский привёл данные социологического исследования, которые говорят сами за себя: больше половины опрошенных сказали, что российское общество можно назвать "скорее сплочённым".

"Отношение к СВО — это ключевая рамка, формирующая эффект сплочённости. 57% уверены в широкой поддержке СВО среди своего окружения. При этом не поддерживают всего 9%. Если мы посмотрим на результаты ответов на вопросы о ценностях, наиболее часто люди называли семью, здоровье, мир, стабильность, равенство перед законом, справедливость, достаток, безопасность, патриотизм — то, что было свойственно всегда российскому обществу и что не изменилось", — сказал Потуремский.

Такие показатели доказывают, что цели Запада разобщить россиян, поссорить их между собой и разрушить уклад не оправдались. По словам депутата Госдумы Олега Матвейчева, наш геополитический противник рассчитывал, что сможет экономически взорвать ситуацию в России изнутри, но это тоже не удалось — наша экономика адаптировалась к санкциям. Попытка "раскачать наше общество с помощью террористических актов, создавая инфоповод и полностью забивая им информационное пространство", со слов Матвейчева, тоже оказалась провальной.

"Цели этой спецпропаганды — подрыв доверия к политическому руководству страны, к военному руководству страны, сеяние паники среди населения. Про эти цели нам достаточно хотя бы знать, потому что, если мы знаем, мы не поддаёмся", — заявил парламентарий.