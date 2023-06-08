ВЦИОМ: Среди современников россияне больше всего гордятся Путиным и бойцами СВО

Президент РФ Владимир Путин и участники специальной военной операции (СВО) возглавили список современников, которыми можно гордиться, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Назвать современников, которыми может гордиться страна, смог каждый второй опрошенный (49%), первые строчки занимают Владимир Путин (19%) и военнослужащие, участники СВО (14%). Далее следуют другие политические деятели, спортсмены и учёные", — говорится в результатах опроса.

Также исследование показало, что большинство граждан РФ (70%) знают, что праздник День России отмечается 12 июня. Выяснилось, что четверть респондентов планируют работать в эту дату, 22% будут заниматься домашними делами, каждый пятый проведёт праздник на даче, а 21% выберутся на природу (больше среди них россиян молодого и среднего возраста).

Кроме того, 17% опрошенных посетят торжественные мероприятия, причём чаще об этом заявляли женщины (21% против 12% мужчин) и сельские жители. А 13% хотят увидеть праздничный салют.

Также участники опроса назвали успехи и достижения Родины за последние 10–15 лет. Так, воссоединение с Крымом и новыми регионами указали 11%, благоустройство городов, развитие инфраструктуры, строительство и ремонт дорог — 9%, развитие промышленности, сельского хозяйства и космической отрасли, рост экономики, предпринимательства, успехи импортозамещения и социальной политики — по 8%.

Ещё столько же назвали успехом спортивные достижения, такие как Олимпиада в Сочи 2014 года и Чемпионат мира по футболу 2018 года, а 5% — развитие военной промышленности, строительство Крымского моста и рост уровня жизни.