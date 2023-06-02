ВЦИОМ: Уровень доверия граждан России Путину составляет 80%
Уровень доверия граждан России к президенту РФ Владимиру Путину составляет 80%. Об этом сообщает Всероссийский центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на опрос, проведённый с 22 по 28 мая.
"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80% участников опроса", — говорится в сообщении.
В опросе участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.
Напомним, на прошлой неделе уровень доверия к президенту также составил 80%. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков накануне отметил, что подавляющее число россиян поддерживают президента и проведение специальной военной операции.