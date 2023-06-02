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2 июня, 07:35

ВЦИОМ: Уровень доверия граждан России Путину составляет 80%

Уровень доверия граждан России к президенту РФ Владимиру Путину составляет 80%. Об этом сообщает Всероссийский центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на опрос, проведённый с 22 по 28 мая.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80% участников опроса", — говорится в сообщении.

В опросе участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

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Напомним, на прошлой неделе уровень доверия к президенту также составил 80%. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков накануне отметил, что подавляющее число россиян поддерживают президента и проведение специальной военной операции.

Никита Никонов
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