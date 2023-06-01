Путин счёл огромной честью возможность жить в России, работать над её развитием

Жить в России и решать проблемы для её развития является большой честью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с многодетными семьями.

"Это огромная честь и удовольствие — жить в нашей стране, а тем более пользоваться предоставленной людьми возможностью заниматься тем, чем я занимаюсь вместе со своими коллегами, — решать те проблемы, перед которыми стоит страна, для того чтобы обеспечивать её безусловное развитие и будущее", — отметил президент.