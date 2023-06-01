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1 июня, 12:33

Путин счёл огромной честью возможность жить в России, работать над её развитием

Жить в России и решать проблемы для её развития является большой честью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с многодетными семьями.

"Это огромная честь и удовольствие — жить в нашей стране, а тем более пользоваться предоставленной людьми возможностью заниматься тем, чем я занимаюсь вместе со своими коллегами, — решать те проблемы, перед которыми стоит страна, для того чтобы обеспечивать её безусловное развитие и будущее", — отметил президент.

Путин назвал одну из важнейших задач властей страны

Путин назвал одну из важнейших задач властей страны

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с многодетными семьями выразил уверенность в том, что Россия обязательно победит в противостоянии на Украине. Он считает, что в этом нет никаких сомнений.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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