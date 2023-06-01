Путин назвал одну из важнейших задач властей страны

Поддержка российских семей с детьми — важнейшая задача для властей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава".

"Убеждён: поддержка материнства, детства, семьи, особенно семьи большой, многодетной, — важнейшая задача государства, работа ради будущего страны. Мы последовательно развиваем соответствующие меры поддержки и программы", — сказал глава государства.

Путин отметил, что речь, в частности, идёт об индексации материнского капитала, о введении для нуждающихся семей выплат на детей, многих других решениях.