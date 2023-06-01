Фонд президентских грантов поддержал почти пять тысяч проектов по помощи детям
Фонд президентских грантов поддержал свыше 4,7 тысячи проектов по помощи детям на сумму 10,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-службе организации в своём телеграм-канале.
"За шесть лет Фонд президентских грантов поддержал 4705 проектов, направленных на различную помощь детям. Общая сумма выделенных грантов составляет 10,5 млрд рублей", — говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что при поддержке фонда НКО реализовывают самые разные инициативы с целью сделать детство ребят счастливым. Особенно это касается тех, кто больше всего нуждается в помощи. Так, организации помогают детям с лечением, открывают творческие, спортивные и научные кружки, инклюзивные мастерские, организовывают для подростков походы. А ещё НКО заботятся о психологическом здоровье школьников, помогают сиротам обрести семью или найти наставников.
Ранее Путин поздравил участников мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей. Глава государства отметил, что в РФ вопросам воспитания детей уделяется приоритетное внимание. Президент также выступил с видеообращением к участникам фестиваля "Движение первых".
ТАСС / Константин Андреев