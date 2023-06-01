Фонд президентских грантов поддержал почти пять тысяч проектов по помощи детям

Там подчеркнули, что при поддержке фонда НКО реализовывают самые разные инициативы с целью сделать детство ребят счастливым. Особенно это касается тех, кто больше всего нуждается в помощи. Так, организации помогают детям с лечением, открывают творческие, спортивные и научные кружки, инклюзивные мастерские, организовывают для подростков походы. А ещё НКО заботятся о психологическом здоровье школьников, помогают сиротам обрести семью или найти наставников.