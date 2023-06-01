Путин оценил вклад Российского детского фонда в укрепление семейных ценностей

Президент РФ Владимир Путин поздравил участников мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей. Телеграмма главы государства обнародована на сайте Кремля.

"В России вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства. Важно, что в решение этих масштабных, востребованных задач вносят достойный вклад такие авторитетные общественные, благотворительные организации, как Российский детский фонд", — заявил Путин.

Лидер страны также особо отметил высокую миссию Российского детского фонда по оказанию помощи детям и семьям участников спецоперации на Украине. Сегодня, 1 июня, подчеркнул Путин, в Москве вновь соберётся сплочённая команда ребят из разных городов, посёлков и новых регионов РФ. Также прибудут в столицу и делегации из стран СНГ.

Президент выразил уверенность в том, что сегодняшний праздник пройдёт успешно и юным гостям Москвы надолго запомнятся увлекательные экскурсии, спектакли, походы в музеи и на выставки. Он также пожелал всего наилучшего участникам мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей.