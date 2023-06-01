Путин выступил с видеообращением к участникам фестиваля "Движение первых"

Участники "Движения первых" чувствуют свою сопричастность к судьбе страны и хотят приносить ей пользу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам фестиваля молодёжного движения.

Владимир Путин обратился к участникам фестиваля "Движение первых". Видео © Kremlin.ru

Как заявил глава государства, участники движения морально поддерживают бойцов в зоне военной спецоперации. Они отправили бойцам более 1,5 миллиона писем. По словам Путина, военные ждут этих писем и хранят их как самое ценное.

"Вы уже сейчас стремитесь приносить пользу, помогать другим, чувствуете сопричастность к судьбе страны, продолжаете традиции ваших родителей, дедушек и бабушек, и это очень правильно. Вместе с тем вы первооткрыватели, потому что вам предстоит создавать будущее нашей страны — будущее России", — сказал российский лидер.

В видеообращении Путин указал, что среди участников движения всемерно поддерживаются созидательные начинания, умение дружить, работать в команде, предлагать оригинальные направления и проекты. Президент также рассказал, что Российское движение детей и молодёжи возрождает на современном уровне добрые традиции пионерской организации, обогащая их при этом нужными сейчас инициативами.